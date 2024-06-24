Ймовірно, атакували з Азовського моря, – Братчук про російський удар по Одесі

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі вранці 24 червня. Вже відомо, що був приліт по цивільній інфраструктурі.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що, за попередніми даними, ворог використав ракету "Калібр". Ймовірно, запустили її з акваторії Азовського моря.

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Що відомо про обстріл Одеси

Як наголосив Братчук, саме в Азовському морі зараз перебуває щонайменше два кораблі-ракетоносії. Ще один підводний човен чергував у Чорному морі, але він був без ракет на борту. Наразі відомо про приліт в об'єкт цивільної інфраструктури.

Власне, на жаль, є у нас приліт. Ворог традиційно атакував цивільну інфраструктуру. Детальніше вже повідомить обласна військова адміністрація, міська влада. Але те, що це суто цивільний об'єкт – немає жодних сумнівів,

– зауважив Братчук.

Не варто розганяти російський пропагандистські наративи, що такий удар є відповіддю на вибухи в Криму. Російські окупанти завчасно планують удари по Одесі. Вони обстрілюють місто та регіон практично кожного дня.

Надзвичайно активно також працює ворожа тактична авіація. Нещодавно Росія також хотіла вдарити керованою авіаційною ракетою по Одещині, але вона впала у Чорне море.

Обстріл Одеси 24 червня: коротко