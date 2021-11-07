Чи братиме Україна участь у сертифікації "Північного потоку-2"

7 листопада 2021 , 23:18
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Джерело:

фейсбук Сергія Макогона

Триває процес сертифікації російського "Північного потоку-2". Наступного тижня вирішать, чи братиме у цьому участь "Оператор ГТС України".

Глава компанії "Оператор ГТС України" Сергій Макогон оприлюднив пост про заповнені сховища "Газпрому" у Європі. Однак в коментарях його запитали, чи долучать Україну до консультацій щодо сертифікації газопроводу.

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До слова, крім оператора ГТС, заявку на участь подав і "Нафтогаз". 

Рішення (щодо участі "Оператора ГТС України" – 24 канал) очікується на наступному тижні,
– написав Макогон.

Україна намагатиметься довести, що газопровід не може бути сертифікований.

Як відбувається процес сертифікації

  • Другу нитку газопроводу до кінця року збираються заповнити газом. Перша нитка вже готова до повноцінного використання.
  • Проте перед запуском "Північний потік-2" повинен отримати відповідні сертифікати у Євросоюзі.
  • Він повинен відповідати правилам Третього енергопакета. До слова, мета цього пакету – відкриті газові та енергетичні ринки.

ЗМІ назвали ймовірну дату сертифікації

Офіційної дати введення в експлуатацію російського газопроводу немає. Це залежить, зокрема, й від енергетичної ситуації в Європі.

ЗМІ пишуть, що процес сертифікації російського газопроводу німецьким регулятором може затягнутися до 8 травня 2022 року.

Автор: Ольга Музика