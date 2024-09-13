"Наступ носорога": як тіло видало брехню Трампа на дебатах

Днями у Філадельфії відбулись дебати між кандидатом від республіканців Дональдом Трампом та кандидаткою від демократів Камалою Гарріс. Під час своєї промови експрезидент США відзначився низкою брехливих заяв.

Насамперед Трамп програв ці дебати стилістично, навіть візуально, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Камала Гарріс була відкритою. Вона намагалася весь час дивитися йому в очі. Водночас експрезидент США жодного разу за півтори години не повернув голову у бік своєї співрозмовниці.

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Трамп забрехався на дебатах

У нього постійно були насуплені брови й трішки нахилена голова. Тобто це поза закритості, поза наступу носорога,

– мовив Яковенко.

До того ж кандидат від Республіканської партії постійно брехав. Зокрема, щодо того, що мігранти їдять котів та собак, що є мільйони загиблих під час російсько-української війни, що у США величезний ріст приступності через мігрантів.

Крім того, Трамп заявив, що нібито Камала Гарріс марксистка, яка ненавидить Ізраїль й, мовляв, якщо вона прийде до влади, то через два роки країни не буде. Ба більше, кандидат від республіканців заявив про нібито зустріч Гарріс і Владіміра Путіна за 3 дні до війни в Україні. Однак цього насправді не було.

Усі були готові до того, що Трамп бреше майже як Владімір Путін. Хіба відрізняється від російського диктатора тим, що бреше не в кожному слові, але через слово,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Можливо, електорат Трампа ставиться до цього із захватом, не вважаючи це великим гріхом, але на тих, хто ще не визначився це цілком могло вплинути. Не випадково результати показали, що 63% респондентів вважають, що Гарріс у цих дебатах перемогла.

Звісно, це не означає перемогу на виборах. Все, що відбулося це на користь Гарріс насамперед через те, що до дебатів значна кількість людей у США говорили про те, що хотіли б більше дізнатися про кандидатку від демократів,

– додав Яковенко.

До слова, соціальна мережа Truth Social зафіксувала різкий обвал на фондовій біржі після дебатів між Дональдом Трампом та Камалою Гарріс.