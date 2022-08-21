Все, що каже лукашенко, – фальш та обман, – Латушко пояснив, що приховують вислови диктатора

лукашенко допомагає путіну у війні проти України. Однак раптово білоруський диктатор заявив, що не хоче війни й не планує ніякого нападу чи бомбардувань України з території білорусі.

Вірити таким заявам категорично не можна. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер та керівник народного антикризового управління Павло Латушко.

Читайте також Що може змусити білорусів вийти на протести: Латушко назвав передумови

За його словами, лукашенко – брехун, який щодня говорить неправду.

лукашенко – ворог білоруського народу. Він знищує білоруську націю і державу. Також він – ворог України. На совісті лукашенка – смерті українців. Все, що він говорить, – це повна брехня, фальш та обман,

– наголосив білоруський опозиціонер.

"лукашенко розірвав штани, намагаючись розтягнутися у шпагаті"

Латушко переконаний, що білоруський диктатор своєю заявою про те, що не хоче війни, намагається досягнути одразу кількох цілей.

лукашенко працює на білоруську аудиторію. Адже він знає, що більшість білорусів виступають проти війни.

Водночас самопроголошений президент білорусі намагається загравати з Заходом, демонструючи свою "миролюбну позицію". Також він просуває тези про те, що фактично став заручником ситуації і не міг не допомогти своєму союзнику – росії.

"Ви уявляєте, наскільки лукашенко бреше всім, намагаючись розтягнутися у шпагаті? Але він вже розірвав штани, тому що ніхто йому не вірить", – зауважив керівник народного антикризового управління білорусі.

Послання лукашенка українській владі

Латушко припустив, що у заяві білоруського диктатора також може бути приховане послання. Він нагадав, що у ніч проти 11 серпня пролунав вибух на аеродромі "Зябрівка", що під Гомелем.

Павло Латушко керівник народного антикризового управління білорусі Якщо припустити, що цей інцидент був пов'язаний із діяльністю ГУР Міноборони України або ЗСУ, то, можливо, лукашенку по якихось каналах було сказано: "Хочеш, ми повторимо? А хочеш, ми розширимо?". Тому він зараз намагається сказати керівництву України, що зрозумів натяк. Мовляв, "я більше атакувати не буду".

За словами опозиціонера, лукашенко дуже боїться "бавовни" на території білорусі. Адже він розуміє, що це може стати тригером у білоруському суспільстві. Тому самопроголошений президент намагається зробити усе, аби не допустити дестабілізації ситуації.

роль лукашенка у війні з Україною

Латушко наголосив, що попри будь-які слова, лукашенко буде виконувати ту роль, яку йому відвів путін.

Команди йому віддає лише одна структура – кремль. Якщо путіну знадобиться, він дасть команду – і по Україні далі будуть завдаватися удари з території білорусі,

– сказав керівник народного антикризового управління.

Латушко розповів про плани росії на території білорусі: дивіться відео

Ситуація у білорусі: останні новини