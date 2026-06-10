"Україна має успіхи щодо посилення ППО": ексклюзивні деталі з брифінгу МЗС

В Міністерстві закордонних справ 10 червня відбувся брифінг, на якому зокрема обговорили питання покращення української протиповітряної оборони та можливої зустрічі Зеленського з Трампом наступного тижня у Франції.

Про це повідомила ведуча 24 Каналу Софія Назаренко, яка була присутня на брифінгу. Вона додала, що в МЗС очікують найближчим часом конкретних результатів щодо Patriot та ракет до інших систем ППО, яких потребує Україна для захисту неба.

Дивіться також Дешевша альтернатива Patriot: Україна розпочне масове виробництво нової зброї

Україна знайшла додаткові системи ППО

Речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу заявив, що необхідні засоби для посилення ППО України вже знайдені, є домовленості на дипломатичному рівні. Зокрема вони були досягнуті в межах саміту Україна – NB8, який днями проходив в Естонії.

"Однак зараз є інша проблема – шукають шляхи фінансування. Крім того, у відомстві великі сподівання на саміт НАТО, який відбудеться менше ніж за місяць в Анкарі (Туреччина). Речник МЗС України заявив, що там буде прекрасна нагода оголосити про чудові, як на це розраховують, результати щодо посилення української ППО", – озвучила Назаренко.

Деталі про озвучене на брифінгу МЗС: дивіться у відео

В міністерстві наголосили, що це питання є одним з ключових для президента України й українських дипломатів. Там запевнили, що на цю тему спілкуються на всіх переговорах з усіма партнерами.

Кожна розмова з союзниками починається, по-перше, про рішення, які досягнуті президентом, по-друге, про знаходження необхідних ресурсів. Можу підняти завісу і сказати, що під час нинішніх візитів Зеленського до Лондона і Таллінна в ході переговорів з партнерами теж були досягнуті нові рішення щодо ППО. Зараз для дипломатії пріоритет – втілити їх якомога швидше,

– заявив Тихий.

Україні, як зазначив речник МЗС, вдалося знайти декілька додаткових засобів для захисту повітряного простору: як систем ППО, так і ракет-перехоплювачів до них. Це стало можливо завдяки співпраці з низкою країн.

Крім того, в міністерстві говорили й про те, що у союзників України нині є ракети, термін придатності яких скоро завершиться. Київ намагається викупити цю зброю і скористатися нею, адже якщо вона не буде вчасно застосована – партнери її повинні будуть потім передати на заводи-виробники для утилізації.

Болгарія хоче зупинити допомогу Україні: реакція МЗС

Під час брифінгу ЗМІ порушили питання щодо заяв болгарського уряду про те, що Болгарія буде скасовувати військову допомогу для України. В МЗС на це відреагували повідомленням, що останні роки наша держава безоплатно від Болгарії допомогу не отримує.

У відомстві наголосили, що купівля українською стороною зброї у цієї країни є вигідним у тому числі й для неї, тому там сподіваються, що найближчим часом буде знайдене компромісне рішення щодо подальшої співпраці.

Триває українсько-болгарська оборонна співпраця на комерційній основі. Вона є взаємовигідною. Ми розраховуємо, що вона продовжиться, бо приносить вигоду як Україні, яка отримує необхідні засоби, так і болгарським компаніям, які можуть масштабувати виробництво. Ця співпраця дозволяє нам швидше досягти миру,

– озвучив Тихий.

Військова допомога: Україна може отримати ще 70 мільярдів євро

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що члени НАТО обговорюють можливість передбачити для України черговий пакет військової допомоги на суму 70 мільярдів євро. Його ініціює Німеччина. Про таке рішення можуть оголосити під час саміту в Туреччині, який має відбутися на початку липня.

З цієї суми орієнтовно 30 мільярдів євро хочуть забезпечити за кошт раніше погодженого для України кредиту Євросоюзу на 90 мільярдів євро, а також ще 40 надійдуть в межах двосторонніх зобов'язань окремих країн НАТО.