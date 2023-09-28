Велика різноманітність спеціальностей: як долучитися до військових навчань від бригади "Хартія"

Бригада "Хартія", яка входить до "Гвардії наступу", закликає людей приєднуватися до них. Є можливості бути як зв'язківцем, так і оператором безпілотників.

Про це 24 Каналу розповів командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр на позивний "Лего", зауваживши, що у бригаді "Хартія" вивчають особистий потенціал кожного охочого.

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Запрошують як чоловіків, так і жінок

Як наголосив військовий, тут є можливість отримати адекватне та багаторівневе навчання як в Україні, так і за кордоном. А побратими поділяться власним досвідом.

Ми постійно усе аналізуємо та вивчаємо ситуацію на фронті. Нам цікаві вмотивовані люди, які мають бажання. Кожен знайде місце у бригаді та зможе бути ефективним. Різноманітність спеціальностей дуже велика,

– зауважив військовий.

Приєднатися до лав бригади "Хартія" можна через сайт або ж соцмережі. Там дадуть відповіді на усі питання щодо спеціальностей, які зацікавлять людину. Можна подаватися і чоловікам, і жінкам.

Приєднатися до лав бригади "Хартія" можна за посиланням

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