Велика різноманітність спеціальностей: як долучитися до військових навчань від бригади "Хартія"
Бригада "Хартія", яка входить до "Гвардії наступу", закликає людей приєднуватися до них. Є можливості бути як зв'язківцем, так і оператором безпілотників.
Про це 24 Каналу розповів командир ударної роти БПАК 13 бригади НГУ "Хартія" Олександр на позивний "Лего", зауваживши, що у бригаді "Хартія" вивчають особистий потенціал кожного охочого.
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Запрошують як чоловіків, так і жінок
Як наголосив військовий, тут є можливість отримати адекватне та багаторівневе навчання як в Україні, так і за кордоном. А побратими поділяться власним досвідом.
Ми постійно усе аналізуємо та вивчаємо ситуацію на фронті. Нам цікаві вмотивовані люди, які мають бажання. Кожен знайде місце у бригаді та зможе бути ефективним. Різноманітність спеціальностей дуже велика,
– зауважив військовий.
Приєднатися до лав бригади "Хартія" можна через сайт або ж соцмережі. Там дадуть відповіді на усі питання щодо спеціальностей, які зацікавлять людину. Можна подаватися і чоловікам, і жінкам.
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Контрнаступ ЗСУ: коротко
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, як у США оцінюють контрнаступ ЗСУ. Він зауважив, що американські військові роблять висновки про ефективність наступальної операції не з огляду на повідомлення в соцмережах чи ЗМІ, а з огляду на реалії на полі бою. Там підтверджують, що результати Сил оборони на півдні та сході – це військове диво, враховуючи домінування Росії в повітрі та мінні поля.
- Генерал США у відставці Бен Годжес присоромив людей, які критикують контрнаступ ЗСУ. Він підкреслив, що це непрофесійні заяви осіб, які лунають за 8 тисяч кілометрів від лінії фронту.
- Зараз Сили оборони закріплюються біля Вербового Запорізької області. Там російські військові перебувають в обороні.