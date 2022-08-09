Польовий склад, БТР і ворожі бійці: бригада імені Мономаха плідно попрацювала

Українські захисники не перестають нищити російських окупантів. Останніми успіхами на фронті поділилися бійці 53-ої окремої механізованої бригади.

Воїни бригади імені Володимира Мономаха знищили путінських солдатів та їхню техніку. Про це стало відомо 9 серпня.

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Яких втрат окупантам завдали воїни 53-ої бригади

Наші захисники ліквідували один БТР-82 з екіпажем і польовий склад ворога.

Плюс 10 "Лад" хтось купить у росії, якщо з виплатами не обдурять,

– зіронізували у Генштабі ЗСУ.

Військові також опублікували відео, на якому видно, як палає ворожа техніка.

ЗСУ вдарили по російській техніці: відео

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Що відомо про втрати російської армії на війні проти України

Станом на ранок 9 серпня наші відважні воїни ліквідували вже понад 43,6 тисячі російських військових. Лише за минулу добу на "концерт Кобзона" відправилися 300 путінських солдатів. Також з лютого ЗСУ знищили 1817 ворожих танків, понад 40 тисяч бойових машин, 964 артилерійські системи, 223 літаки, 757 дронів та іншу техніку.

Учора найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Українські герої ліквідували заступника начальника 344-го державного центру армійської авіації васілія клєщєнка, якого окупанти вважають "найкращим вертолітником росії".

До теми дивіться відео, як 22-й батальйон знищив російську техніку: