Бригадам на Сході роздали протитанкову зброю: удар Росії по арсеналах не допоможе, – Бутусов

Протитанкову зброю роздали усім бригадам ЗСУ, які перебувають на першій лінії оборони на Донбасі. За словами журналіста Юрія Бутусова, вони отримали протитанкові ракетні комплекси Javelin, "Стугна", "Корсар", протитанкові гранатомети NLAW та протибункерні гранатомети M141.

Українські інструктори отримали необхідну підготовку. Тепер вони навчають безпосередньо бійців на позиціях.

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Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, – Бутусов

Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, а також у складі мобільних протитанкових груп у тактичному резерві. При цьому значно збільшено кількість протитанкових засобів радянських зразків у бойових порядках,

– зазначив Бутусов.

Оскільки сучасне озброєння розосереджене, то його неможливо знищити ударами по арсеналах. На будь-якому напрямку наступу російська бронетехніка зустріне опір і серйозні втрати для противника будуть неминучі.

Високий ризик бойових дій саме на Донбасі

Танки російських корпусів на Донбасі та сучасні Т-72Б3М 150-ї мотострілецької дивізії ніякі "мангали" на вежах не врятують,

– додав журналіст.

Бутусов наголосив, що ризик локальних бойових дій високий саме на Донбасі.

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Західні країни надають Україні зброю: останні новини

Литва передала Україні зенітні комплекси Stinger. Окрім цього, у вантажі була й інша військова амуніція.

11 лютого в Україну 11 лютого прибула чергова партія військової допомоги від США. Мовиться про 90 тонн боєприпасів.

Раніше Велика Британія повідомила, що готова передати Україні ракети для боротьби з російським флотом.

Також уряд Польщі офіційно підтримав надання Україні військової допомоги через ескалацію з Росії. Це можуть бути навіть переносні зенітно-ракетні комплекси Grom.

Дивіться у відео, як прилетіли чергові "пташки" з допомогою від США:

Текст публікації Юрія Бутусова:

Всі бригади і батальйони ЗСУ в першій лінії оборони на Донбасі отримали комплекти сучасного піхотного озброєння: протитанкові ракетні комплекси "Джавелін", "Стугна", Корсар", протитанкові гранатомети NLAW, гранатомети з вакуумною бойовою частиною М141 безпосередньо на позиціях.

Сучасна керована зброя є на кожному вузлі оборони, а також у складі мобільних протитанкових груп у тактичному резерві. При цьому значно збільшено кількість протитанкових засобів радянських зразків у бойових порядках.

Розосередження сучасного озброєння унеможливлює його знищення ударами по арсеналах.