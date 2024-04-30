В Україні створять ще одну бойову бригаду Держприкордонслужби

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт". Він оголосив про це під час привітання українських прикордонників з їхнім професійним Днем.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у День прикордонника України привітав українських оборонців державного кордону з їхнім професійним святом та оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт".

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Поповнення в лавах прикордонних військ

За словами міністра Клименка, прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. Прикордонні загони ж та не так давно сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують з міццю та витримкою бити ворога на фронтах.

Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах,

– пише Ігор Клименко.

Очільник МВС зазначив, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини – лише частина героїчного спротиву, який триває і досі. На його думку, це непростий, але достойний шлях, який приведе Україну до виходу на кордони 1991 року та безпеки і миру в Україні.

Він подякував прикордонникам за професіоналізм, витримку, чесність, бойову впертість та віру в Україну і боротьбу за неї. Також він подякував їм за службу.

Прикордонна служба на захисті країни