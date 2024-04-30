В Україні створять ще одну бойову бригаду Держприкордонслужби
Джерело:Ігор Клименко
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт". Він оголосив про це під час привітання українських прикордонників з їхнім професійним Днем.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у День прикордонника України привітав українських оборонців державного кордону з їхнім професійним святом та оголосив про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби "Гарт".
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Поповнення в лавах прикордонних військ
За словами міністра Клименка, прикордонники відважно проявили себе в боях у 2014 році. Прикордонні загони ж та не так давно сформовані бойові бригади Гвардії Наступу "Сталевий кордон" і "Помста" продовжують з міццю та витримкою бити ворога на фронтах.
Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби – "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах,
– пише Ігор Клименко.
Очільник МВС зазначив, що оборона острова Зміїний, Маріуполя, битва за Київ, звільнення від окупантів Півночі та Харківщини – лише частина героїчного спротиву, який триває і досі. На його думку, це непростий, але достойний шлях, який приведе Україну до виходу на кордони 1991 року та безпеки і миру в Україні.
Він подякував прикордонникам за професіоналізм, витримку, чесність, бойову впертість та віру в Україну і боротьбу за неї. Також він подякував їм за службу.
Прикордонна служба на захисті країни
- 9 квітня 2024 року у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що в Донецькій області прикордонники бригади "Помста" поцілили у касетну бомбу РБК-250. Ціль впала, але не здетонувала. Українські сапери згодом оперативно її підірвали.
- Зранку 15 квітня в ДПСУ повідомили, що українські прикордонники запобігли спробі російської диверсійно-розвідувальної групи зайти на Сумщину з території Росії.
- Згодом, 25 квітня прикордонники виявили російську ДРГ у Сумській області. У засідці було понад 10 ворожих диверсантів. Оборонці висунули резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони,
залучили артилерійський і мінометний розрахунки. У результаті зіткнення ворог тоді відійшов.