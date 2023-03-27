Житель графства Кембріджшир на сході Англії Річарда Хоу через нестерпний зубний біль зважився поїхати до Києва, попри постійну загрозу російських ракетних ударів та інших провокацій від ворога.

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Чому британець наважився поїхати до Києва

Чоловік зазначає, що причиною такої ризикової поїздки стали британські ціни на стоматологічні послуги.

Він розповів, що коли спробував записатися на прийом через абсцес під зубом, з'ясувалося, що лікування коштуватиме йому мінімум 875 фунтів стерлінгів плюс 75 фунтів за невідкладну допомогу.

Дружина Хоу українка. Він раніше близько 12 років прожив у Києві. Чоловік поїхав до Великої Британії лише за місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У нього залишилися контакти в одній зі столичних клінік, тож він вирішив звернутися.

Як відреагував дантист

Там дантист сказав, що буде радий мене бачити, тому я полетів до Любліна і сів на поїзд до Києва,

– розповів Хоу.

Поїздка обійшлася британцю у 100 фунтів стерлінгів в один бік. Оскільки він має будинок у Києві, то проживання було безкоштовним.

"Я скористався можливістю, щоб пройти повне обстеження, поки я був там, і дізнався, що мені потрібнен кореневий канал та пломба. І коли я побачив рахунок, я зрозумів, що воно було того варте", – додав розповів британець.

У підсумку лікування обійшлося чоловікові у половину тієї суми, яку він мав заплатити вдома.