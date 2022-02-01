Британія додатково виділить на підтримку України 120 мільйонів доларів

Для допомоги Україні у захисті від впливу Росії Велика Британія надасть нашій країні 88 мільйонів фунтів, що дорівнює майже 119 мільйонам доларів. Таку допомогу Києву пообіцяв прем'єр-міністр Борис Джонсон.

Про виділення додаткової підтримки очільник британського уряду заявив під час пресконференції після зустрічі з Володимиром Зеленським. Кошти, про виділення яких оголосив Джонсон, мають бути використані на зниження залежності від російських енергоносіїв.

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Напередодні в Кабміні Британії розповіли про необхідність зміцнення здатності України в протистоянні шкідливому та антидемократичному впливу.

Гроші на захист від впливу

За словами Джонсона, нове фінансування є додатковим та спрямоване на підтримку системи належного управління та підтримки незалежності енергосистеми України.



Сьогодні я оголосив про додаткове виділення 88 мільйонів фунтів. Це має захистити від зловмисного впливу Росії, від залежності від російських енергоносіїв,

– підкреслив прем'єр Британії.

Крім того, Джонсон оголосив про повну підтримку України навіть у випадку повномасштабної російської агресії.

2 мільярди фунтів на спільні проєкти

Прем'єр Британії запевнив у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. Джонсон розповів, що готується пакет санкцій, які введуть, "як тільки нога російського солдата вступить на українську землю".

Прем'єр Великої Британії прибув в Україну 1 лютого, де провів перемовини з президентом України. Головною темою зустрічі стали заходи протидії можливій російській агресії, а також посилення взаємодії між двома дружніми країнами. Джонсон наголосив на тому, що Росія має розуміти наслідки, які викличе будь-яка військова чи гібридна ескалація.

Крім того, керівник британського уряду зазначив, що Великобританія виділить майже 2 мільярди фунтів стерлінгів на реалізацію спільних з Україною взаємовигідних сфер. Стосуватимуться проєкти інфраструктури та енергетики.