Британія готова надати Україні ще понад пів мільярда доларів допомоги

Велика Британія готова надати Україні ще 525 мільйонів доларів кредитних гарантій для виділення коштів Світового банку наприкінці року. Ці кошти повинні покрити витрати України на заробітну плату державного сектора.

Про це повідомляє пресслужба британського уряду. Таким чином Велика Британія прагне мінімізувати ризики, що до осені Україна вичерпає фінансові резерви.

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Новий пакет фінансової допомоги від Великої Британії

Лондон готовий надати ще 525 мільйонів доларів кредитних гарантій для виділення коштів Світового банку наприкінці року. Ці кредити покриватимуть витрати України на:

заробітну плату державного сектора,

утримання шкіл,

фінансування лікарень.

Разом з новим пакетом загальна сума фінансової підтримки Великої Британії, виділена цього року, з урахуванням кредитних гарантій, сягає 1,5 мільярда доларів, а сукупна економічна та гуманітарна допомога – 1,8 мільярда.

Джонсон закликав Захід продовжити підтримку України

На думку прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона, будь-які відтермінування західної підтримки України, грають на руку Путіна. Про це він заявив на зустрічі лідерів G7. Він зазначив, що перші кілька тижнів та місяців українського спротиву характеризувалися глобальною єдністю і сплеском підтримки. Однак важливо, щоб допомога була довготривалою.

За його словами, зустріч у Німеччині – хороша можливість для західних лідерів продемонструвати Росії, що світ буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Підтримка Великої Британії: головне

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що питання України є принциповим для нього. Він наголосив, що поразка у допомозі Україні може навіть стати причиною його відставки.

Джонсон вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ. 17 червня Володимир Зеленський зустрівся з ним у Маріїнському палаці. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що лідери обговорили постачання важкої зброї та систем ППО. Також підняли питання економічної підтримки України, санкційного тиску на Росію та гарантій безпеки для України.

Крім цього, Джонсон запропонував підготовку для Збройних Сил України у Великій Британії. Навчання зможуть пройти тисячі українських солдатів.

Наразі Велика Британія зменшила обсяги імпорту газу з Росії на 75% у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше. Щодо нафти – британський імпорт впав вдвічі. Востаннє країна отримала партія скрапленого природного газу ще 2 березня 2022 року й до кінця поточного цього року офіційний Лондон не має у планах купувати викопне паливо з держави-агресорки.

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