Британія – ключовий партнер у розбудові флоту, – Зеленський на зустрічі з міністром Воллесом
Джерело:Офіс Президента
У Києві президент Володимир Зеленський зустрівся з главою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом. Під час зустрічі обговорили питання військової співпраці між Лондоном та Києвом, одне з ключових – розбудова флоту.
Британський міністр оборони перебуває в Україні з робочим візитом.
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Президент подякував Британії за підтримку
Зеленський подякував Британії за підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Також глава держави привітав підписання Рамкової угоди щодо кредитної підтримки розвитку спроможностей українського флоту.
Велика Британія стала нашим ключовим партнером у питанні розбудови українського флоту. Очікую, що майбутні безпекові проєкти, заплановані в межах цієї угоди, будуть ефективно реалізовані,
– наголосив президент.
Зеленський повідомив Воллеса про виклики, з якими зіткнулась Україна в Чорному та Азовському морях.
Що ще обговорили на зустрічі:
- кроки необхідні для відновлення безпечного режиму судноплавства в регіоні;
- подальше поглиблення двостороннього співробітництва у сфері безпеки й оборони;
- послідовні кроки з метою забезпечення реалізації прагнень України щодо набуття повноцінного членства в НАТО.
Нещодавно Британія надіслала меседж Кремлю, заговоривши про 600 військових для України
Що написали про зустріч у Міноборони Британії
Про зустріч між Володимиром Зеленським та Беном Воллесом написали і у твітері Міноборони Британії. У відомстві зазначили, що метою було посилення співпраці. Також Воллес підкреслив довготривалу й непохитну підтримку Великою Британією українського суверенітету.
Коротко про візит Бена Воллеса:
- В Україну прибула делегація Міністерства оборони Великої Британії.
- З Беном Воллесом зустрівся міністр оборони України Олексій Резніков.
- Іноземна делегація вшанувала пам'ять загиблих українських воїнів.
Текст публікації Міноборони Великої Британії:
Під час візиту міністр оборони Бен Воллес також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, щоб посилити двосторонню співпрацю та підкреслити довготривалу й непохитну підтримку Великою Британією українського суверенітету.