У Вашингтоні розкритикували українські далекобійні удари по Росії, однак європейські союзники з такою позицією не погодилися. У Лондоні та Берліні пояснили, чому Україна має право продовжувати ці атаки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як Британія та Німеччина відреагували на критику США?

Велика Британія та Німеччина не підтримали критику США щодо українських далекобійних ударів по території Росії.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг заявив, що союзники не повинні диктувати Україні, як вести війну. За його словами, удари вглиб Росії допомагають послаблювати військові можливості Кремля.

Не нам вказувати Україні, як вести свою війну,

– наголосив британський міністр.

Він додав, що далекобійні атаки дозволяють українським військовим вигравати час і рятувати життя.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав критику українських ударів по стратегічних військових об'єктах Росії "доволі безглуздою".

На його думку, міжнародна спільнота має насамперед звертати увагу на російські атаки проти української енергетичної, водопровідної та теплової інфраструктури. Німецький міністр назвав такі дії Росії тероризмом.

Чому США розкритикували українські удари?

Раніше під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заступник глави Пентагону Елбрідж Колбі висловив сумніви в ефективності українських далекобійних атак.

За його словами, такі удари не сприяють завершенню війни та не зупиняють просування російських військ на фронті. Крім того, американський посадовець припустив, що атаки на окремі об'єкти в Росії можуть посилювати готовність Кремля до ескалації.

Натомість Колбі закликав союзників зосередитися на підтримці української оборони та ударах середньої дальності, спрямованих проти російської логістики.

Міністр оборони України Євгеній Хмара у відповідь наголосив, що Україна має право захищатися від російської агресії та завдавати ударів у відповідь на атаки противника.

Які об'єкти в Росії нещодавно атакувала Україна?

17 листопада Сили спеціальних операцій уразили нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" у Башкортостані. Підприємство розташоване приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.

Того ж дня Сили безпілотних систем атакували НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" в Уфі. Потужність підприємства становить близько 10 мільйонів тонн нафти на рік.

16 листопада українські військові уразили установки переробки на Ільському НПЗ у Краснодарському краї. За даними Генштабу, підприємство постачало пальне російським військам на півдні.