Британія вперше надасть Україні авіабомби Paveway IV з лазерним наведенням, – ЗМІ

Велика Британія нібито включить у наступний пакет військової допомоги Україні авіабомби з лазерним наведенням Paveway IV. Їх можна встановлювати на винищувачі F-16 й навіть на радянські літаки.

Про те, що Британія надасть Україні Paveway IV, заявив журналіст BBC Джонатан Біль у соцмережі Х. Якщо ця інформація достовірна, це вперше Україна отримає такі бомби від британців.

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У пакет допомоги від Британії увійдуть бомби Paveway IV

За даними журналіста Джонатан Біля, наступна партія військової допомоги Києву буде містити авіабомби Paveway IV.

Такі авіабомби несуть 500-фунтову осколково-фугасну боєголовку і використовують GPS і лазерне наведення для досягнення високого рівня точності.

Її виробляє британська компанія Raytheon UK, ця бомба є останньою модифікацією у серії Paveway. Її вага становить 230 кілограмів, максимальна дальність – 30 кілометрів. Вона оснащена двома системами наведення: GPS та лазерною. Paveway IV може атакувати цілі за допомогою GPS, лазерного наведення або їх комбінації, що надає пілотам більшу гнучкість. Ця бомба також відома своєю високою точністю.

Paveway IV може бути використана різними бойовими літаками, такими як Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon та F-35 Lightning II. Також її можна встановлювати на винищувачі F-16 або на радянські літаки.

На озброєння Королівських Повітряних сил Paveway надійшла у 2008 році. Королівські ВПС вже використовували Paveway IV, зокрема в Ємені. Також ці бомби вже використовують США та Саудівська Аравія.

Британія виділила для України великий пакет допомоги