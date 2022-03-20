Британія підтримує Україну: Джонсон поговорив з Зеленським про НАТО та G7

Велика Британія є одним із найпотужніших соратників України. Прем'єр-міністр Борис Джонсон 20 березня мав розмову з лідером України Володимиром Зеленським.

Джонсон наголосив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну.

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Джонсон обговорив з Зеленським підтримку України

Згідно з дописом лідера британського уряду, головна ціль сьогоднішньої розмови з президентом Володимиром Зеленським – з'ясувати як саме йому потрібно просувати інтереси України на зустрічах НАТО та G7. Ці заходи пройдуть на цьому тижні.

Що таке G7 або "Велика сімка" Ця організація була створена у 1976 році. На зустрічах учасники обговорюють нагальні питання та проведення реформ. До цієї групи входять США, Франція, Японія, Канада, Велика Британія, Італія, Німеччина.

Борис Джонсон наголосив, що Велика Британія продовжить посилювати військову, економічну, дипломатичну підтримку, щоб допомогти покласти край цьому жахливому конфлікту.

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