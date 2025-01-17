Британія та Польща працюють над важливим оборонним документом: як він стосуватиметься України

Сьогодні, 17 січня, у Варшаві із робочим візитом перебуває прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він уже зустрівся із президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також прем'єром Дональдом Туском.

За результатами зустрічі, Польща та Велика Британія домовились розпочати роботу над новим документом – оборонно-безпековою угодою. Журналістка 24 Каналу Софія Назаренко розповіла, що цей документ передбачатиме як посилення безпеки двох країн, так і буде спрямований на захист Європи від російської агресії.

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Також Варшава та Лондон домовляються про боротьбу з гібридними загрозами. Крім того, майбутній документ передбачатиме тісну співпрацю Збройних сил цих країн. Польща та Лондон обіцяють разом працювати проти незаконної міграції, а також забезпечувати захист критичної інфраструктури.

Продовження підтримки України

Софія Назаренко зазначила, що дуже важливою для України темою зустрічі стало продовження підтримки нашої держави. Вона нагадала, що напередодні Варшаву відвідав Президент України Володимир Зеленський, а 16 січня прем'єр Великої Британії Кір Стармер здійснив візит до Києва.

Ми досягнемо миру через міцність. Цей мир має існувати на українських умовах, а сила має бути збережена. Саме тому ми будемо працювати з союзниками над тим, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і зробити її здатною до самозахисту та стримування Росії у майбутньому,

– заявив Стармер.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що погляди обох країн щодо того, як буде відбуватися продовження підтримки України, збігаються. Він наголошує, що і Варшава, і Лондон прагнуть посилити підтримку українців.

Під час візиту Кіра Стармера до Києва Україна та Велика Британія підписали важливу угоду про 100-річне партнерство. Лондон обіцяє надавати нашій державі щорічну підтримку, яка складатиме не менше 3, 6 мільярдів доларів. Цю підтримку обіцяють надавати стільки, скільки це буде потрібно. Також Велика Британія обіцяє інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс – допомагати із виробництвом дронів та артилерії.

Витрати Європи на оборону

Журналістка 24 Каналу підкреслила, що європейське турне прем'єра Великої Британії відбувається на тлі повернення Дональда Трампа до Білого дому. Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня.

Тому Дональд Туск та Кір Стармер обговорили збільшення витрат на оборону. Відомо, що тут саме Польща серед європейських країн є лідером. У 2025 році Варшава планує витратити понад 4, 7% від ВВП на оборону.

Сьогодні польський прем'єр закликав союзників наслідувати прикладу своєї країни і збільшувати оборонні витрати, щоб витрачати на оборону щонайменше 2% від свого ВВП. Це дуже важливо на тлі повернення Дональда Трампа, а також і через війну в Україні,

– сказала Назаренко.

Крім того, у межах свого візиту Кір Стармер відвідав колишній нацистський концтабір Аушвіц біля міста Освенцим у Польщі. Його візит відбувся напередодні 80-річчя визволення табору.