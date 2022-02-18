Британія приступила до перекидання військових та техніки в Естонію, – Міноборони

Велика Британія заявила, що почала перекидати військових та техніку в Естонію. Також країна подвоює там кількість персоналу.

Відповідна інформація з'явилась на сайті відомства 17 лютого. Свій рух війська та техніка мали почати у цей же день.

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Британія перекидає війська та техніку в Естонію

Велика Британія подвоює кількість персоналу в Естонії і направляє туди додаткове обладнання, зокрема танки та бронетехніку. Військових і техніку почнуть переміщати до Естонії сьогодні (мовиться про 17 лютого – 24 канал),

– повідомили у британському Міноброни.

У відомстві пояснили, що Британія разом з союзниками НАТО розміщує війська та об'єкти на суші, на морі та у повітряному просторі.

Міністер оборони Британії Бен Воллес пояснив, що мета військ – посилення європейської оборони у відповідь на нарощування російських військових сил поблизу кордону з Україною.

Країна вкотре нагадала Росії, що так демонструє, що вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки.

Деескалація та дипломатія – як і раніше, єдиний шлях врегулювання ситуації, – запевнив Воллес.

Про готовність скерування військ Британії в Естонію раніше повідомляла міністер оборони Естонії Калле Лаанет.

Коротко про переміщення військ НАТО через дії Росії

Через загрозу нападу Росії НАТО почали переміщати свої війська у Східну Європу. Зокрема 14 лютого 2022 року у Фінську затоку прибули два військові кораблі НАТО німецького походження.

Натомість 10 лютого Угорщина заявила про небажання розміщувати на своїй території додаткові війська НАТО. Адже там виступають за діалог з Росією і проти санкцій щодо неї.

Того ж таки дня, 10 лютого, Вашингтон заявив, що планує підсилити війська Північноатлантичного альянсу в Європі – у Польщу відправили групу винищувачів F-15 Eagles.

11 лютого генсек Альянсу Єнс Столтенбер заявив, що війська НАТО можуть надовго залишитись у Східній Європі.

Через такі дії Альянсу у Кремлі дуже бідкаються та звинувачуютть НАТО в нагнітанні ситуації.

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