Британія та США домовилися про спільні можливі санкції проти Росії

Велика Британія та США домовилися про запровадження нових санкцій проти Росії. Щоправда, накладуть їх лише у разі повномасштабного вторгнення до України.

Як заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в інтерв'ю, нові обмеження будуть більш далекосяжними, ніж ті, які обговорювали раніше.

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Санкції будуть дуже болючими

Обмеження країн включатимуть заборону для російських компаній на торгівлю у фунтах стерлінгів і доларах. За словами британського лідера, це крок, який "завдасть дуже-дуже сильного удару".

Урок (отриманий від окупації Росією українського Криму – 24 канал) у 2014 році полягає в тому, що ви не можете просто так допустити, щоб Володимиру Путіну все зійшло з рук,

– наголосив Джонсон.

Він додав: можливе вторгнення Росії до України не послабить НАТО, а західні країни не можуть дозволити опозиції дійти до "помилкового висновку, що використання сили є правильним".

Раніше Британія заявила, що Росія повинна заплатити велику ціну у випадку вторгнення Україну.

"Олігархи не зможуть переміщати свої капітали, ми ускладнимо життя на ринках капіталів російським компаніям. Ми зробимо так, що Росія не зможе працювати на боргових ринках", – сказала міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Санкції проти Росії: головне

У Британії заявили, що погодили з партнерами по G7 і Європейському Союзу санкції проти Росії.

У США також неодноразово інформували про напрацювання обмежень щодо Москви. Вони, зокрема, стосуватимуться "Північного потоку-2", а також самого Володимира Путіна та його оточення. Віцепрезидентка Камала Гарріс у Мюнхені запевнила, що санкції будуть не лише економічними.

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Міжнародна спільнота наголошує, що заходи щодо держави-агресорки завдадуть їй "непоправних втрат". Однак вводити превентивні санкції ні Європа, ні Вашингтон не хочуть. Обмеження там обіцяють запровадити, якщо Росія піде на вторгнення.