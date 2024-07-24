Британія вперше в історії випробувала проти БпЛА лазерну зброю, встановлену на бронемашину

Оборонна компанія Британії Raytheon вперше в історії країни провела випробовування лазерної зброї, яку інтегрували на бронемашину. Нею збивали безпілотники.

У Raytheon розповіли, що такий лазер створили для ураження БпЛА 1 класу за класифікацією НАТО. Він сумісний з уже наявними системами ППО, зокрема з радіолокаційними, командно-штабними та іншими платформами.

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Що відомо про нову британську лазерну зброю

Цей лазер має назву HELWS. Його інтегрували в британську бронемашину Wolfhound та вперше випробували на полігоні в Портон-Дауні.

Ця подія знаменує собою великий стрибок вперед у програмі Міноборони Великої Британії з демонстрації наземної лазерної зброї спрямованої дії. Зростальна поширеність, розповсюдження і розвиток бойових дій за допомогою безпілотників робить швидке впровадження технологій протидії дронам ще більш важливим,

– заявили в компанії.

Результати тестувань

Ця лазерна зброя вже встигла напрацювати понад 40 тисяч тестових годин і знищити понад 400 цілей.

Також HELWS вже отримала сертифікат для її використання Збройними силами США. Американська армія наразі отримала кілька таких одиниць озброєння.

Зазначимо, що Британія працює над ще за однією лазерною зброєю DragonFire. У квітні міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс сказав, що країна розгляне варіант, чи зможе вона надіслати прототипи в Україну раніше. Навіть якщо вони не будуть на 100 відсотків вдосконалені.