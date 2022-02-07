У Британії переконані, що заяви Росії про відсутність планів вторгнення в Україну – неправда

Заяви, які звучать із боку Росії про відсутність планів нового вторгнення в Україну – відверто неправдиві. Про це 6 лютого заявила Ліз Трасс.

Міністерка закордонних справ Великої Британії вкотре застерегла Кремль від спроб піти недипломатичним шляхом. І підривати суверенітет України чи погрожувати їй.

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"Активність Росії у спробах підірвати порядок або якось погрожувати Україні добре помітна", – зазначила глава британського міністерства закордонних справ Ліз Трасс. І зауважила, що вчинки Росії суперечать її ж заявам.

Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення – неправдиві. Ми й наші союзники залишаємося непохитними у підтримці України,

– запевнила вона.

І додала, що країни Заходу налаштовані рішуче щодо "підвищення ціни для Росії", якщо вона піде на ескалацію. Ці слова прозвучали якраз перед візитом Трасс до Москви, запланованого на поточний тиждень.

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у Росії Трас говоритиме з тамтешнім міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, та буде шукати у діалозі шляхи дипломатичного розв'язання поточної кризи навколо України.

Тільки на початку лютого 2022 року:

Прем'єр Британії Борис Джонсон поспілкувався телефоном з президентом Франції Еммануелем Макроном – зокрема й про підготовку санкцій проти Росії. Схожа розмова відбулася й між Джонсоном та німецьким канцлером Олафом Шольцом.

Також Борис Джонсон заявив, що Велика Британія розробила санкції на випадок вторгнення Росії в Україну, які активуються автоматично.

А за підсумками візиту в Україну Джонсон записав натхненне відео.

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