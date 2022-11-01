Вперше в історії: у Британії позиваються проти ПВК "Вагнера" і Пригожина через війну в Україні

Британські юристи оголосили про подання позову проти російського олігарха Євгєнія Пригожина та створеної ним ПВК "Вагнера". Юристи подали позов через участь ПВК "Вагнера" у війні проти України.

Британська юридична фірма McCue Jury & Partners подала позов до Високого суду Лондона. Позов ґрунтується на змові між Пригожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною Путіна з метою тероризування українців.

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Позов подали до Високого суду Лондона

Юристи стверджують, що це перший випадок в історії, "коли проти приватної військової компанії було подано позов за використання тероризму та змову з державою-ізгоєм, яка її фінансує, з метою ведення незаконної війни".

У повідомленні йдеться, що використання ПВК "Вагнера" як тероризму для досягнення цілей Путіна в Україні підтверджується їхніми воєнними злочинами.

Подання позову та справа фінансуватиметься за рахунок краудфандингу. У позові McCue Jury & Partners спершу фігуруватиме "невелика група позивачів" громадян України, що постраждали від дій ПВК "Вагнера".

Цей позов має потенціал зірвати роботу Пригожина, ПВК "Вагнера" і військової машини Путіна і забезпечити вкрай необхідну компенсацію у вигляді репарацій тим, хто так сильно постраждав. Не може бути стійкого миру без правосуддя,

– наголошують у McCue Jury & Partners.

Британці сподіваються, що аналогічні процеси проти Пригожина і ПВК "Вагнера" можуть початися і в інших країнах.

Росія використовує ПВК "Вагнера" у війні проти України

ПВК "Вагнера" з'явилася у 2014 році та активно діяла в Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Україні. У цих країнах "вагнерівці" причетні до воєнних злочинів.

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Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. Нещодавно Пригожин визнав причетність до ПВК "Вагнера".

Олігарх перебуває під західними санкціями та вважається наближеним до Путіна прихильником війни проти України.

У британській розвідці нещодавно повідомили, що ПВК "Вагнера" змінила критерії відбору бойовиків. Відтепер до ПВК "Вагнера" набирають засуджених за скоєння злочинів та людей з серйозними хворобами, як ВІЛ та гепатит С.

21 жовтня ЗМІ опублікувати супутникові знімки, які свідчать про те, що "вагнерівці" побудували майже двокілометрове укріплення на Луганщині.

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