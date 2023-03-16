У Британії масштабна пожежа охопила 400-річний готель: в ньому були біженці з України
Джерело:The Mirror
У місті Мідхерст (Британія) сталася масштабна пожежа у готелі, якому 400 років. У ньому перебували біженці з України.
Що саме стало причиною займання – поки невідомо. Наразі усі обставини встановлюють.
Зверніть увагу У мережі показали момент вибуху у будівлі ФСБ: влада говорить про "коротке замикання"
Пожежа у готелі з українськими біженцями
Як стало відомо, вночі 16 березня вогонь охопив готель, якому вже 400 років. У цій будівлі проживали біженці з України.
На місце оперативно прибули 70 рятувальників та 14 пожежних машин. Попередньо, обійшлось без постраждалих.
На оприлюднених фото можна побачити, як вогонь перекинувся на готель "Ангел" з даху іншої історичної будівлі.
Внаслідок події з готелю евакуювали понад 30 осіб, серед них – біженці з України.
Зазначається, що журналіст Гілтон Голловей розмовляв з однією евакуйованою українкою. За його словами, з жінкою, на щастя, все добре.
Пожежа у готелі "Ангел" / фото The Mirror
У польській школі, де проживають українські біженці, спалахнула пожежа
12 березня у польській Велькій Порембі спалахнув вогонь у котельні школи. Через це усіх мешканців будівлі оперативно евакуювали. Ними виявилися 33 біженці з України, серед яких були й діти. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Масштабні пожежі у світі: останні новини
- 16 березня у російському місті Ростов-на-Дону сталася масштабна пожежа у будівлі ФСБ. У мережі вже показали момент займання.
- У Борисполі на одній з АЗС спалахнула пожежа, про яку відразу ж почали розповідати очевидці. Невдовзі стало відомо, що причиною стало займання бензовоза.
- Нещодавно у Сімферополі сталася масштабна пожежа на великому складі. Пожежа охопила місцевий склад. Її площа складала 1 000 квадратних метрів. На місце прибули рятувальники – близько 30 осіб та 7 одиниць техніки.