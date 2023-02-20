Росія може оголосити про "захоплення Бахмута" 24 лютого, – розвідка Британії
У Росії можуть оголосити, що нібито захопили місто Бахмут, довкола якого кілька місяців тривають кровопролитні бої. Кремлю необхідно показати бодай якісь перемоги, щоб знизити тиск всередині Росії.
Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 20 лютого. Аналітики припускають, що з наближенням річниці початку повномасштабної війни військові Росії опиняються під все жорсткішим політичним тиском.
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У Росії може почати зростати напруга через провали на фронті
Тому в Кремлі можуть оголосити, що нібито захопили Бахмут, попри те, що місто контролюють Сили оборони України.
Може бути так, що Росія заявить про захоплення Бахмута "під річницю" незалежно від реального стану справ,
– йдеться у звіті.
Крім того, у Міноборони Британії заявляють, що якщо весняний наступ росіян закінчиться нічим, напруга всередині керівництва Росії вочевидь зростатиме.
Що Путін готує до 24 лютого
- Російський диктатор 21 лютого готує виступ зі зверненням до Федеральних Зборів. Наразі невідомо, що саме скаже Путін. 22 лютого у Москві на стадіоні "Лужники" має відбутися мітинг-концерт, присвячений роковинам початку війни в Україні, де Путін також виголосить промову.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Кремль може завдати чергової серії ракетних ударів по цивільних об'єктах по всій Україні, щоб відзначити символічну річницю вторгнення. В ISW заявляють, що окупанти не досягли військових успіхів на фронті, тому й використають терор проти цивільних.
- Про те, що Росія може масовано атакувати українські міста в період 22 – 24 лютого, попереджали офіційні особи в Україні, а також експерти та ЗМІ на Заході.
- Зазначимо, що важкі бої біля Бахмута тривають вже кілька місяців. Росія веде наступ переважаючими силами, однак не може прорвати оборону українських військових. При цьому окупанти зазнають шалених втрат – від 50 до 100 осіб за добу.