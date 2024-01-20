Два військові кораблі Британії зіткнулися у Перській затоці: у мережу потрапило відео "ДТП"

Міноборони Великої Британії розслідує інцидент у Бахрейні. Там відбулося зіткнення двох міношукачів.

Тральщики Chiddingfold та Bangor через невідому причину зіткнулися у Перській затоці.

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Бачать міни за кілометр

Наразі інформації про постраждалих немає. У Королівському флоті Британії зауважили, що незабаром поділяться деталями інциденту та повідомлять про стан персоналу, кораблів та рівень пошкоджень, яких вони зазнали.

Відомо, що учасниками "водної" ДТП стали тральщики-міношукачі. Ці кораблі займаються пошуками мін та патрулюванням прибережної території.

За розміром вони невеликі, але надзвичайно ефективні. Тральщики мають корпуси з армованого склом пластику, що захищають їх від морських мін. Їхні гідролокатори здатні виявляти та класифікувати об’єкти розміром з футбольний м’яч на відстані до 1000 метрів. У такий спосіб вони розчищають шлях від мін та гарантують безпечний прохід для більших кораблів.

Момент зіткнення кораблів у Бахрейні: відео UK Defence Journal

Інциденти у морі: що відомо