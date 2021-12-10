Британський суд дозволив екстрадицію Ассанжа до США

Cуд Лондона дозволив екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США. Захист може ще опротестувати це рішення.

Відповідне рішення ухвалив Апеляційний суд Англії та Уельсу. Таким чином, задовольнили апеляцію, яку подали представники Вашингтона.

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Справу тепер передадуть до нижчої інстанції

США оскаржували попереднє рішення про заборону на екстрадицію. Воно належить судді Центрального кримінального суду Лондона і ухвалене 4 січня 2021 року.

На думку судді Апеляційного суду Тімоті Холройда, США надати достатньо гарантій щодо безпеки та умов утримання Ассанжа на території Сполучених Штатів.

За попередніми даними, справу тепер повернуть у Вестмінстерський суд. Рішення захист засновника WikiLeaks може оскаржити.

Раніше Ассанжа позбавили громадянства Еквадору

Зазначимо, що Ассанж вже перебуває під вартою з квітня 2019 року. Тоді він покинув посольство Еквадору – після того, як його позбавили громадянства цієї країни.

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Що відомо про звинувачення проти Ассанжа у США:

Звинувачення пов'язані з оприлюдненням WikiLeaks у 2010 році 500 тисяч секретних файлів.

Вони розкривають деталі військових операцій в Афганістані та Іраку.

Проти Ассанжа висунули 18 обвинувачень, за які йому загрожує 175 років тюрми.

Ассанж та його захисники стверджують, що справа – політично вмотивована.

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