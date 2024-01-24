Британці мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією, – топгенерал Британії
Джерело:Politico
Британська влада має морально налаштовувати громадськість, що їм може довестись воювати з Росією. Зокрема, до того, що британцям потрібно буде служити в армії.
Відповідну інформацію заявив начальник Генштабу Британії Патрік Сандер. Про це він сказав під час виступу на Міжнародній виставці бронетехніки в Лондоні.
Дивіться також 2024 рік може стати визначальним: міністр оборони Британії зробив прогноз щодо долі України
Що заявив британський генерал про ймовірність війни з Росією
Люди у Британії мають бути готові служити в армії у разі війни з Росією,
– заявив очільник британського Генштабу.
Він закликав британську владу "мобілізувати націю" для підготовки до війни з Росією. Проте Патрік Сандер запевнив, що він не підтримує призову, проте наголосив на необхідності "зсуву" у свідомості британської громадськості, щоб люди були морально готові до військового конфлікту з Росією.
Журналісти зауважили, що промова Сандерса перегукується з подібними закликами інших західних воєначальників і високопосадовців. Адже вони попереджають про ризик великої війни між Росією та НАТО.
Росія може напасти на одного з членів НАТО через 5 – 8 років
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав їхні Збройні сили бути готовими до того, що Росія може напасти. Адже зі сторони Кремля щодо країн Балтії регулярно лунають погрози.
- Глава Міноборони заявив, що Німеччина має враховувати, що одного разу Росія може напасти навіть на країну НАТО. Пісторіус не вважає ймовірним напад агресора саме зараз, проте схильний довіряти експертам, що війна може розгорнутися у найближчі декілька років.
- Німецькі експерти вважають, що збройне протистояння між НАТО та Росією можливе за 5 – 8 років.