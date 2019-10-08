Британцям рекомендують відвідати Київ до Brexit
Популярне британське видання The Independent внесло українську столицю Київ до найпривабливіших гастрономічних міст у Європі, які варто відвідати до "брекзиту". Зокрема, видання виділяє український буряковий борщ, вареники та свинячі вушка.
До виходу Британії з Євросоюзу обов'язково потрібно спробувати вареники та пасту з трюфелями, пише The Independent.
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Загалом перелік гастрономічно цікавих міст, які рекомендують відвідати британцям, виглядає так:
- Марсель – Франція;
- Прованс – Франція;
- Ібіца – Іспанія;
- Валетта – Мальта;
- Курмайор – Італія;
- Київ – Україна;
- Афіни – Греція;
- Альта-Бадія – Італія.
Київські страви безперечно недооцінені. Туристам у столиці України варто спробувати не лише котлети по-київськи, а й вареники, борщ та свинячі вушка,
– пише видання.
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Найприємнішим бонусом відзначається те, що їжа у більшості закладів Києва "коштує так само дешево, як чіпси".