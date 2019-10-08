Британцям рекомендують відвідати Київ до Brexit

Популярне британське видання The Independent внесло українську столицю Київ до найпривабливіших гастрономічних міст у Європі, які варто відвідати до "брекзиту". Зокрема, видання виділяє український буряковий борщ, вареники та свинячі вушка.

До виходу Британії з Євросоюзу обов'язково потрібно спробувати вареники та пасту з трюфелями, пише The Independent.

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Загалом перелік гастрономічно цікавих міст, які рекомендують відвідати британцям, виглядає так:

Марсель – Франція;

Прованс – Франція;

Ібіца – Іспанія;

Валетта – Мальта;

Курмайор – Італія;

Київ – Україна;

Афіни – Греція;

Альта-Бадія – Італія.

Київські страви безперечно недооцінені. Туристам у столиці України варто спробувати не лише котлети по-київськи, а й вареники, борщ та свинячі вушка,

– пише видання.

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Найприємнішим бонусом відзначається те, що їжа у більшості закладів Києва "коштує так само дешево, як чіпси".