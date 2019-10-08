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      Британцям рекомендують відвідати Київ до Brexit

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      Київ увійшов до рейтингу найпривабливіших гастрономічних міст Європи
      Київ увійшов до рейтингу найпривабливіших гастрономічних міст Європи / 24 канал

      Популярне британське видання The Independent внесло українську столицю Київ до найпривабливіших гастрономічних міст у Європі, які варто відвідати до "брекзиту". Зокрема, видання виділяє український буряковий борщ, вареники та свинячі вушка.

      До виходу Британії з Євросоюзу обов'язково потрібно спробувати вареники та пасту з трюфелями, пише The Independent.

      Це варто побачити: У Києві відкрили сходи від Андріївської церкви до Володимирської гірки: фото та відео

      Загалом перелік гастрономічно цікавих міст, які рекомендують відвідати британцям, виглядає так:

      • Марсель – Франція;
      • Прованс – Франція;
      • Ібіца – Іспанія;
      • Валетта – Мальта;
      • Курмайор – Італія;
      • Київ – Україна;
      • Афіни – Греція;
      • Альта-Бадія – Італія.

      Київські страви безперечно недооцінені. Туристам у столиці України варто спробувати не лише котлети по-київськи, а й вареники, борщ та свинячі вушка,
      – пише видання.

      До слова: Де погуляти у Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити

      Найприємнішим бонусом відзначається те, що їжа у більшості закладів Києва "коштує так само дешево, як чіпси".

      blog_ava
      Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
      сьогодні
      53098
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Туристичний бізнес Велика Британія Brexit
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