Значна частина українців втратить право на бронь від мобілізації, – нардеп Кицак

22 листопада Кабмін видав нову постанову щодо бронювання від мобілізації. Тепер відстрочки зможе отримати значно менша кількість громадян.

У новій постанові уряду передбачено, що всі відстрочки від призову на військову службу, надані рішеннями Мінекономіки та через Дію, чинні не довше ніж до 28 лютого 2025 року. В ефірі Київ24 нардеп і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак розповів, що це означає, передає 24 Канал.

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Буде менше заброньованих працівників

Кицак пояснив зміни у бронюванні працівників підприємств. Він вказав, що у документі є ключова норма, яка призведе до того, що значна кількість людей, які раніше були заброньовані, втратять такий статус взагалі.

Працівник, якого підприємство подає на бронювання, тепер має не просто отримувати зарплатню не менше ніж 20 тисяч гривень. Він повинен був працювати на підприємстві до 18 травня 2024 року. Якщо людина влаштувалася до критичної установи після цієї дати, то вона не може отримати бронь.

За словами нардепа, це означає, що серед тієї кількості заброньованих, яка була до ухвалення Кабміном відповідної постанови, значна частина буде позбавлена статусу бронювання.

До слова, уряд оновив порядок бронювання працівників від мобілізації, щоб зменшити зловживання на критично важливих підприємствах. Нові правила вимагають, щоб підприємства відповідали двом обов'язковим критеріям.