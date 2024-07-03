Заброньованих від мобілізації чиновників побільшає: нардеп прокоментував рішення уряду

В Україні продовжують працювати над оптимізацією процесу бронювання. Днями уряд неочікувано дозволив збільшити кількість заброньованих посадовців.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко в етері 24 Каналу пояснив, що це рішення не є нагальним у теперішній ситуації. Натомість уряду варто було б зайнятись питанням бронювання інших важливих категорій населення.

Читайте також Планка буде знижена: назвали реальний відсоток заброньованих, який може бути прийнятий

Заброньованих чиновників побільшає

Під час засідання 2-го липня уряд дозволив збільшити обсяг бронювання для чиновників та держслужбовців. Тепер Міжвідомча робоча група може подавати пропозиції міністру оборони Рустему Умєрову щодо збільшення обсягів бронювання.

Краще б Кабмін займався питаннями бронювання (працівників – 24 Канал) військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури. Так виходить, що коли потрібно забронювати чиновників – все відбувається дуже швидко. А коли мовиться про питання з бронюванням вищезгаданих людей та надання їм можливості оновити дані, то питання досі невирішене,

– зазначив Роман Костенко.

За словами Костенка, це є великою проблемою. Адже умовно інженери, які виготовляють дрони чи вибухівку, мусять залишатися на своїх робочих місцях, аби забезпечувати військо тими чи іншими видами зброї.

Крім того, є й інші професії, які необхідні не лише для підтримки війська, а загалом нормального функціонування країни. До прикладу, аграрії.

"Всі шукають якісь ризики. Мовляв, якщо дати трохи більше свободи, то всі українці підуть ховатися. Наше завдання – виграти війну, має бути чіткий суспільний договір: хтось воює – хтось забезпечує. Так і маємо працювати, а не думати, що всі одразу тікатимуть від призову. З чіткими правилами такого не буде", – підкреслив нардеп.