Бронеавтомобілі, вертольоти та дрони: Латвія та Канада оголосили про нову військову допомогу
Канада та Латвія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Так, Канада передає ще 200 бронеавтомобілів, а Литва – зенітно-ракетні комплекси Stinger.
Військова допомога від Канади
Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила на брифінгу 18 січня у Києві, що Канада продовжує підтримувати Україну і в новому пакеті допомоги передає ЗСУ 200 броньованих автомобілів Senator APC на суму приблизно 90 мільйонів канадських доларів, повідомляє 24 Канал.
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За словами Ананд, бронеавтомобілі обладнані насамперед для безпечного перевезення військовослужбовців та екстреної медичної евакуації поранених, але на них також може бути встановлено озброєння, за потреби.
Senator APC – бронеавтомобілі, які передасть Канада / Фото Roshel Defense Solutions
Допомога від Латвії
Цього тижня Україну відвідала також міністерка оборони Інара Мурнієце. Під час зустрічі з очільником Міноборони Олексієм Резніковим вони детально обговорили ефективність уже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки Україні.
А також рішення найближчим часом відправити в Україну нові партії військової підтримки – зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати.
Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році,
– сказала Мурнієце.
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- До слова, Канада наразі вивчає питання передачі Україні танків Leopard 2. А також оголосила про рішення передати ЗСУ ППО NASAMS "якнайшвидше".
- Польща заявила, що надасть нам орієнтовно 14 одиниць німецьких танків Leopard.