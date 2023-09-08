Броньований Mercedes Медведчука оголосили в розшук: де він перебуває невідомо
Джерело:"Радіо Свобода"
Суд наклав арешт на майно держзрадника Віктора Медведчука, в тому числі й на його Mercedes. Однак наразі правоохоронці не знають, де наразі перебуває автомобіль.
Транспортний засіб кума Путіна оголосили у розшук. Однак варто зазначити, що раніше ДБР вже передало 17 арештованих авто родичів Медведчука та Козака на потреби ЗСУ.
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Автомобіль Медведчука зник
Суд наклав арешт на все майно держрадника Віктора Медведчука, в тому числі й на броньований Mercedes-Benz S500 4 Matic 2014 року. Однак Офіс генерального прокурора повідомив, що правоохоронці не знають місцезнаходження авто держзрадника. Таку інформацію надали журналістам у відповідь на письмовий запит.
Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно підозрюваного М., у тому числі на автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. На теперішній час його місце перебування невідоме,
– йдеться у відповіді.
Журналісти звернулися до ДБР за коментарем – саме вони вели справу кума Путіна. Там відмовились надати інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.
Відповідь на запит журналістів / фото "Схеми"
Де зараз сам Медведчук
- У вересні 2022 року Віктора Медведчука обміняли в Росію на полонених азовців. Україна отримала від нього всі необхідні свідчення для встановлення справедливості у межах кримінальних проваджень.
- На Росії кум Путіна продовжує навколополітичну діяльність – наприклад, він офіційно зареєстрував організацію "Другая Украина". Туди він набрав зрадників для поширення наративів про "сатаністів", "нацистів" та "хорошого Путіна".
- Медведчук не може дати спокій Україні – він досі судиться за право бути адвокатом. Він вже подав позов й заявив про "політичне переслідування". Захищати інтереси зрадника буде його адвокат.