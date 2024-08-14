Понад 160 тисяч працівників критично важливих підприємств забронювали через Дію

У Мінцифри розповіли про результати запровадження електронного бронювання через Дію. Так, за майже місяць роботи було заброньовано понад 160 тисяч працівників.

Замість тижнів перевірок вручну тепер достатньо 15 хвилин для отримання результату бронювання.

Дивіться також Чи можна ще оновити дані та як і кого можна забронювати: якою буде мобілізація в серпні

Бронювання у Дії

Бронювання гарантує, що критично важливі підприємства не припинять роботу через нестачу кадрів. Українці матимуть доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога – стабільне постачання енергії, медичні послуги, а військові – дрони від українських виробників,

– акцентують у Мінцифри.

Також у відомстві нагадали, як саме працює бронювання на порталі Дія:

керівник компанії на порталі Дія подає списки військовозобов’язаних співробітників, на бронювання та засвідчує заяву електронним підписом

система автоматично перевірить, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі Оберіг

Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби

У разі, якщо перевірка успішна – інформація про бронювання зʼявиться у військово-обліковому документі. Його можна сформувати на порталі Дія та в застосунку Резерв+.

Результати бронювання через Дію за місяць / Мінцифри

Зараз бронювання доступне для критично важливих підприємств, проте надалі міністерство працюватиме над розширенням категорій.