Чи можуть скасувати бронювання поліцейських та рятувальників
Кабінет міністрів України має затвердити постанову щодо бронювання від мобілізації громадян певних категорій професій. Зокрема, мова про поліцейських та працівників Державної служби надзвичайних ситуацій.
Бронювання поліцейських та рятувальників
Про це в етері Радіо Свобода сказав народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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Так як і поліцейські, і рятувальники мають бути заброньовані на 100%. І це вже компетенції і відповідальності Кабінету міністрів України… Думаю, що рятувальники в контексті законодавчого регулювання і в контексті завдань, які вони виконують, – забезпечують функціонування держави і порятунок людей. Тому я не думаю, що будуть якісь спроби їх мобілізувати,
– зазначив Веніславський.
Питання таки можуть винести на розгляд
Також нарде додав, що ні в парламенті, ні в уряді не ведуться розмови про зняття бронювання з поліцейських та рятувальників. Однак, якщо подібні пропозиції будуть, це питання винесуть на Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
"Концепція національної безпеки та оборони охоплює діяльність і забезпечення правопорядку і безпеки громадян України, що забезпечується відповідними службами. Тому я сподіваюся, що Кабінет Міністрів України виважено підійде до цієї проблеми", – наголосив Федір Феніславський.
При цьому він зауважив, що це питання також піднімуть на засіданні комітету, якщо будуть якісь сигнали про те, що є наміри зняти бронь з ДСНСиків або з поліцейських.
Розмови щодо скасування бронювання
- Про скасування бронювання для рятувальників писав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. У ЗМІ також з'являлись повідомлення про можливе скасування броні і для поліцейських.
- На сайті уряду зареєструвана петиція про бронь для рятувальників і всього за кілька днів вона набрала необхіні 30 тисяч підписів.