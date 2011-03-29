З 1 квітня старі відстрочки втрачають чинність: усе про нові правила бронювання працівників

З 1 квітня набирають чинності нові правила бронювання працівників від мобілізації, зокрема старі відстрочки втратять свою силу. Зокрема, відтепер підприємства можуть бронювати своїх працівників виключно через портал Дія.

Також оновлений порядок передбачає анулювання старих відстрочок та оформлення нових. 24 Канал розповідає, як оформити бронювання та перебронювання працівників за новими правилами.

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Скільки триває оформлення перебронювання та бронювання

З 1 грудня 2024 року було оновлено порядок бронювання працівників і визначення критично важливих підприємств.

Органи влади та адміністрації зобов’язали ухвалити нові галузеві та регіональні критерії критичності підприємств. Самі ж компанії можуть бронювати своїх працівників виключно через Дію.

Відстрочки від мобілізації, які були видані до 1 грудня 2024 року та залишалися чинними на той момент, спочатку продовжили до 28 лютого, а згодом – до 31 березня 2025 року.

Стандартний термін бронювання в "Дії" – 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік. Однак 18 січня запровадили механізм "швидкого бронювання" для критичних підприємств, який дозволяв уникнути цього строку.

Спочатку він діяв до 1 березня, а пізніше був продовжений до 1 квітня. З початку наступного місяця діятиме стандартний строк – 72 години, впродовж якого працівники в разі перебронювання не матимуть відстрочки.

На який термін дають бронювання

Відстрочки, оформлені за оновленим порядком №76 після 1 грудня 2024 року, мають різну тривалість залежно від статусу підприємства:

до 12 місяців – працівників підприємств, установ, організацій, які визнані критично важливими для економіки чи життєдіяльності в особливий період, працівники операторів протимінної діяльності;

на строк дії договору чи контракту – працівників підприємств, критично важливих для забезпечення ЗСУ, спецустанов ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів;

на строк проведення мобілізації – працівників та службовців органів держвлади, держорганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Окрім порядку бронювання №76, діє ще один – №45, який стосується певних посад і професій в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення). Він для службового користування, його немає у відкритому доступі.

У листі Мінекономіки від 21 березня зазначено, що відстрочки за порядком №45 діють на термін, на який їх було надано. Якщо вони були оформлені до 1 грудня 2024 року, повторне бронювання працівників не потрібне.

Водночас начальник відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК та СП, підполковник Олег Чуб, в етері телемарафону повідомив, що у порядку №45 відбулися зміни.

Документальне оформлення бронювання військовозобов'язаних здійснюється лише тоді, коли підприємство почало виконувати мобілізаційне завдання. Тобто якщо підприємство не почало виконання мобілізаційного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється і працівники таких підприємств на спеціальний облік не переводяться,

– зазначив Чуб.

Як підприємству оформити статус критичного

З 1 грудня 2024 року підприємства можуть бронювати та перебронювати своїх працівників виключно через портал Дія. Щоб отримати статус критичного для економіки, компанія повинна відповідати двом обов’язковим критеріям і щонайменше одному додатковому з переліку, визначеного порядком №76.

Обов’язкові критерії:

середня зарплата на підприємстві має бути не нижчою за 20 000 грн (що становить два з половиною розміри мінімальної зарплати).

відсутність заборгованості зі сплати податків та ЄСВ.

Спочатку планувалося, що при визначенні середньої зарплати враховуватиметься показник за останній календарний квартал, проте з 5 березня її розраховують за останній календарний місяць.

Мінекономіки у своєму листі рекомендує обчислювати середню зарплату за такою формулою: загальну суму нарахованої заробітної плати, виплати за перші п’ять днів непрацездатності та допомогу по тимчасовій непрацездатності слід поділити на кількість застрахованих працівників.

Вимога щодо середньої зарплати у 20 000 грн за останній місяць не поширюється на:

державних та комунальних підприємств;

господарських товариств, більше 50% акцій яких у державній чи комунальній власності, державних та комунальних господарських товариств;

операторів газорозподільних систем, які виконують критично важливі функції.

Критерії критичності підприємства на вибір:

сплата податків протягом року на суму понад 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в інвалюті протягом року понад 32 мільйона євро;

присутність в переліку стратегічних об'єктів держвласності;

резидентство Дія. Сіті;

мобільний оператор з чистим доходом понад 200 мільйонів гривень або оператор фіксованого зв'язку із доходом понад 20 мільйонів гривень;

важливе значення для економіки та потреб тергромади – відповідність галузевим чи регіональним критеріям.

З 31 березня статус критично важливого підприємства буде анульовано, якщо його було оформлено за старими галузевими чи регіональними критеріями. У такому разі компанії не зможуть бронювати або перебронювати своїх працівників. Щоб підтвердити цей статус, необхідно звернутися до відповідного профільного міністерства, державного органу або обласної адміністрації, які до 31 березня вже мали оновити критерії.

Як пояснили в Мінекономіки, щоб отримати статус критично важливого підприємства, треба:

визначити профільний орган, до якого належить;

подати туди документи – фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну;

подати заявку та чекати на рішення, яке за порядком мають ухвалити у строк до 10 робочих днів.

Якщо профільний орган схвалить заявку, підприємство буде внесене до єдиного переліку Мінекономіки, що дозволить бронювати працівників.

Після оновлення даних підприємствам слід перевірити, чи внесено актуальні реквізити наказу про критичний статус відповідно до нових критеріїв. Як пояснюють у Дії, це можна зробити безпосередньо на порталі під час першого етапу оформлення бронювання: у системі будуть відображатися дані про компанію та її статус.

Як відбувається перебронювання та бронювання в Дії

Оскільки до 31 березня діятимуть відстрочки, надані за старими правилами, перед перебронюванням їх потрібно спочатку анулювати. До 5 березня це можна було зробити лише раз на місяць, але тепер процедура доступна кожні 5 днів. Тобто критично важливі підприємства можуть перебронювати працівників із такою ж періодичністю.

Процес анулювання броні:

авторизуватися в Дії з електронним підписом юрособи;

подати заяву з даними працівників, яким треба анулювати бронь;

підписати заяву та чекати на сповіщення про статус.

Після ануляції, треба бронювати працівників знову.

Процедура бронювання:

авторизація на порталі Дія за допомогою підпису;

обрати опцію "Подати заяву" в розділах "Бізнесу" та "Бронювання";

вказати дані про працівників, які підлягають бронюванню;

перевірити заяву та поставити електронний підпис.

Далі треба чекати на обробку заяви. З 1 квітня строк переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік становитиме 72 години. Без урахування цього строку переводитимуть на спецоблік заброньованих у державних органах, Національній поліції, НАБУ, ДБР, прокуратурі, БЕБ, ДСНС, кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, органах правосуддя, органах досудового розслідування та на штатних посадах патронатних служб.

Скільки працівників можна забронювати

Всіх військовозобов'язаних можна забронювати, якщо вони:

держпосадовці категорії "А";

штатні працівники патронатних служб;

держпосадовці категорії "Б", які тимчасово виконують обов'язки за вакантною посадою категорії "А";

голови обласних, районних рад, сільські, селищні, міські голови;

кінцеві бенефіціарні власники критичних підприємства, які не є їхніми працівниками;

члени наглядових рад стратегічних об'єктів з доходом чи вартістю чистих активів понад 200 млн грн на рік. Або якщо це особливо важливе для економіки підприємство з активами понад 2 млрд грн чи доходом понад 1,5 млрд грн;

працівники критично важливих підприємств у сфері ОПК за визначенням Мінстратегпрому;

працівники спецустанов ООН, дипустанов в Україні, представництв міжнародних організацій, які критично важливі, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, створених за міжнародними договорами;

працівники критично важливих установ у складі яких є штатні збірні команди з переліку Мінмолодьспорту;

працівники критично важливих установ ПЕК та їхніх підрядників, які працюють на безперебійну роботу об'єднаної енергетичної системи та ГТС з переліку Міненерго;

працівники комунікаційних критично важливих підприємств та підприємств у сфері цифровізації, визначених Мінцифри, склад аварійно-відновлювальних бригад, які відновлюють комунікації під час знеструмлень в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві;

будівельні бригади провайдерів, які встановлюють xPON-мережі та запланували будівництва щонайменше на календарний рік, операторів, які будують енергостійкі мережі на автошляхах і національних дорогах. Цю категорію додали з 6 березня;

протезисти-ортезисти, техніки-протезисти-ортезисти, інженери-технологи-протезисти, інженери-протезисти, механіки протезно-ортопедичних виробів, якщо протягом останніх трьох місяців виконували не менше 50% норми робочого часу;

священники за переліком посад, затвердженим Держслужбою з етнополітики та свободи совісті. Цей пункт додали 28 грудня минулого року;

медики державних та комунальних медзакладів, закладів та установ судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, якщо це основна робота. Пункт чинний з 18 січня;

прокурори САП. Пункт також чинний з 18 січня.

50% військовозобов'язаних бронюють, якщо вони:

держслужбовці категорій "Б", "В";

правоохоронці;

працівники органів місцевого самоврядування;

працівники критично важливих підприємств;

працівники постійних представництв іноземних компаній та організацій (крім іноземних медіа). В іноземних медіа, якщо кількість військовозобов'язаних менше 15, тоді бронюють усіх, якщо більше 15, тоді 15 військовозобов'язаних та ще не більше половини від кількості, яка перевищує 15 осіб;

працівників Товариства Червоного Хреста України та інших гуманітарних неурядових установ, які втілюють проєкти за іноземні кошти.

Зауважимо, що в окремих випадках цю квоту можна збільшити. Однак окрім квот на бронювання, потрібно також враховувати, яких саме працівників слід включати до списків військовозобов'язаних, щоб врахувати ліміт, та хто з них підлягає бронюванню.

Кого з працівників можна забронювати

До списків військовозобов'язаних не включають:

жінок, які є військовозобов'язаними;

держпосадовців категорії "А";

штатних працівників патронатних служб;

держпосадовців категорії "Б", які тимчасово виконують обов'язки за вакантною посадою категорії "А";

голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів;

кінцевих бенефіціарних власників критичних підприємства, які не є їхніми працівниками;

Також у списки не включають:

призовників;

виключених з військового обліку;

тих, то не підлягає призову під час мобілізації – має право на відстрочку за статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Крім того, з 5 березня до списку військовозобов'язаних мають додавати тих працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, незалежно від звання, віку чи військово-облікової спеціальності, навіть якщо їх спеціальність є дефіцитною. Проте для цього необхідно виконати певні вимоги:

мінімальна зарплата військовозобов'язаного, що бронюється, повинна становити щонайменше 20 000 гривень протягом дії відстрочки. Подаючи заявку через Дію, потрібно підтвердити, що надалі зарплата залишатиметься на цьому рівні;

для автоматичного бронювання, а лише таке передбачене, працівник має одночасно перебувати на військовому обліку, мати уточнені персональні дані, навіть якщо їх оновлено несвоєчасно, бути в трудових відносинах (за контрактом чи договором) з роботодавцем, не бути в розшуку ТЦК.

Працівника, який не працевлаштований або не внесений до реєстру "Оберіг", забронювати не можна. Якщо працівник є на обліку та працевлаштований, але не значиться у списках на бронювання, можна заповнити форму про проблему. Мінцифри разом з Пенсійним фондом будуть перевіряти дані про працевлаштування та в реєстрі військовозобов'язаних. Про результати обіцяють відповісти в електронному листі.

У заброньованого працівника відстрочка повинна відобразитися в застосунку Резерв+. Зазначимо, що окремого оформлення відстрочки в ТЦК не потрібно.