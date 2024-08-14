Нове про бронювання працівників під час мобілізації: то має право, порядок оформлення та термін

Під час загальної мобілізації в Україні працівники та спеціалісти багатьох сфер можуть отримати бронювання. Це необхідно для функціонування держави та її економіки. Порядок бронювання та перелік тих, хто йому підлягає, чітко регламентується законодавством.

Розповідаємо, які конкретно підприємства можуть оформити бронь від мобілізації для своїх працівників та скільки триває відстрочка по бронюванню. Почнемо з важливих оновлень.

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Оновлення щодо бронювання

З 17 липня запрацювало бронювання через Дію.

. Станом на 9 серпня через Дію забронювано 145 000 працівників.

Основні норми затверджені постановою КМУ № 76, деякі зміни були внесені законом № 3633-IX. Дискусія про економічне бронювання та його механізм активно точиться між владою і бізнесом прямо зараз, а компромісний варіант ще не узгодили.

Хто підпадає під бронювання

Бронювання військовозобов'язаних можливе, якщо вони працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

у спеціалізованих установах ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;

на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Такі військовозобов'язані підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Перелік професій, які підлягають бронюванню

Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані: