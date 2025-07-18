Нардепи хочуть дозволити тимчасово бронювати порушників мобілізації

Працівників, які перебувають у розшуку ТЦК, дозволять брати на роботу на критично важливі підприємства. Бронювання зможуть отримати ті, хто порушив законодавство про мобілізацію. Втім, лише тимчасово.

Комітет з нацбезпеки рекомендував парламенту прийняти в першому читанні відповідний законопроєкт, передає 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Що пропонують у законопроєкті №13335?

Законопроєкт пропонує дозволити бронювання військовозобов'язаних працівників критично важливих оборонних підприємств, установ і організацій навіть, якщо:

у них відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ;

працівник не перебуває на військовому обліку;

працівник не уточнив персональні дані;

перебуває в розшуку ТЦК;

Тривалість такого бронювання не має перевищувати 45 календарних днів з дня укладання трудового договору з таким працівником та надається не більше одного разу за один календарний рік.

Крім того, нардепи хочуть дозволити критично важливим підприємствам у сфері ОПК наймати нових працівників, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ чи/та він не стоїть на військовому обліку на час проходження строку випробування при прийнятті на роботу.

Допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, якщо військовозобов'язаний працівник протягом строку випробування при прийомі на роботу не привів свої військово-облікові документи у відповідність до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, що Україна запровадила автоматичний військовий облік через реєстр "Оберіг", без потреби відвідувати ТЦК.