Чи вдасться оформити бронювання без оновлення даних: роз’яснення юристів

Військовозобов’язаний не зможе отримати бронювання від мобілізації, якщо не оновив свої військово-облікові дані. Навіть якщо підприємство подасть документи такого співробітника на бронювання, без уточнення інформації заявку відхилять.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юристи.UA".

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Чи можна отримати бронювання не оновивши дані

Адвокат Юрій Айвазян наголосив, що отримати бронювання від мобілізації можна лише за умови, якщо військовозобов’язаний встановив застосунок Резерв+ та оновив свої облікові дані.

В іншому ж варіанті, за його словами, військовозобов’язаному громадянину прийде відмова у бронюванні від мобілізації під час особливого періоду.

Неможливість оформлення бронювання в таких умовах підтвердив також юрист Владислав Дерій.

"Ви можете спробувати, проте отримаєте відмову, адже відповідно до пункту 29 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі, коли військовозобов’язаний уточнив персональні дані", – пояснив юрист.

До слова, деякі категорії громадян можуть оформити відстрочку від мобілізації автоматично за допомогою застосунку Резерв+. Така функція доступна тим, хто перебуває у шлюбі з військовослужбовцем і має спільну дитину до 18 років.