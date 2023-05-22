Бронювання від мобілізації: хто з військовозобов'язаних і за яких умов може втратити відстрочку

Кабінет Міністрів України у постанові чітко визначив, які саме підприємства, установи та організації можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. Однак, військовозобов'язаний може втратити відстрочку та бути призваним на службу.

За яких саме умов працівник може втратити бронювання від мобілізації, розповідає 24 Канал.

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Коли можуть анулювати відстрочку

Перш за все зауважимо, що порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану затверджений постановою Кабміну № 76. Зокрема, у ній зафіксовано обставини, за яких працівники втрачають бронь.

Так-от відстрочка від мобілізації скасовується після закінчення терміну бронювання для працівників. Водночас відповідно до пункту 12 "Порядку бронювання військовозобов'язаних" анулювати бронь можуть за таких умов:

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

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Верховна Рада проголосувала за продовження дії воєнного стану ще на 90 днів. Зокрема, до 18 серпня 2023 року.