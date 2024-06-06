Юристи пояснили, чи можуть вручати повістки тим, у кого є бронь від мобілізації

Уже понад два роки в Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть отримати повістку.

Юристи пояснили, чи можуть вручити повістку заброньованим від мобілізації, що робити в таких випадках.

Зверніть увагу Бронювання працівників: хто має таке право з 18 травня

Чи можуть вручити повістку заброньованому від мобілізації

Юрист практики військового права Михайло Лобунько переконаний, що вручення повісток тим, хто вже має бронь, стається через погану координацію дій, яка здебільшого пов'язана з проблемами актуалізації даних.

Але все одно після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, треба з'явитися до ТЦК та СП і надати докази броні. При цьому ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані – це повністю законно,

– наголосив Лобунько.

Оновити дані в ТЦК потрібно. Однак, мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі й особистого бажання не можуть, зазначили експерти.

До речі, зараз тим, хто отримує бронь вперше або повторно, треба пройти військово-лікарську комісію.

Але тут треба звернути увагу на те, що після проходження ВЛК військкомати можуть право вручити такій людині повістку. Навіть якщо підприємство критичної інфраструктури, де працює людина, надіслало лист з проханням дати йому бронювання,

– розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

Додала, що, на жаль, судова практика зараз говорить про те, що навіть коли готується бронювання, наказ на мобілізацію цієї людини все одно буде законним і зворотної дії не має.

Дивіться також Чи матиме відстрочку особа з дипломом спеціаліста, яка навчається у магістратурі

Уряд продовжив бронювання для критично важливих для економіки підприємств