На сайтах з пошуку роботи з'явилися вакансії з можливістю бронювання від армії
Джерело:Work.ua
Сайт Work.ua додав можливість пошуку вакансій з бронюванням. Тепер сервіс пропонує відповідний фільтр.
Це дозволяє легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них. Окрім цього, такі вакансії міститимуть відповідну позначку "Бронювання". Також вона відображатиметься окремим зеленим бейджем, аби пошук став ще простішим.
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Відмітка про бронювання
Як зазначають у Work.ua, наразі всім роботодавцям важко знаходити співробітників – це стосується й підприємствам, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності українців.
Проте держава дає таким компаніям можливість забронювати своїх робітників – що може бути додатковою перевагою під час пошуку роботи. Саме тому сайт додав можливість вказати опцію, що компанія бронює працівників на конкретній посаді.
Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам — відразу бачити такі пропозиції,
– написали у Work.ua.
Усі вакансії з бронюванням доступні у розділі пошуку вакансій "З бронюванням працівників".
Для пошуку вакансії з бронювання потрібно обрати фільтр / 24 Канал
Окрім цього, на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж.
Вакансії з бронюванням мають зелений бейдж / 24 Канал
В Україні можуть оновити систему бронювання
- Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомила, що в Україні хочуть оновити систему бронювання.
- Нардепка розповіла, що наразі є ряд проблем у цьому процесі. Наприклад, через найменшу помилку весь пакет поданих документів повертають назад без будь-яких пояснень. Саме тому Шуляк подавала до мобілізаційного законопроєкту правки, які стосувалися автоматичного бронювання, проте їх не врахували.
- На думку політикині, багато питань би вирішило запровадження електронного бронювання. Зараз документами у ручному режимі займається ТЦК, що є зайвою бюрократією. Тому для більшості компаній електронне бронювання стало б серйозною підтримкою