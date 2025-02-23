Термін перебронювання збільшать до 31 березня

Деякі громадяни можуть розраховувати на бронювання від мобілізації. Зокрема, термін повторного бронювання продовжили.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко розповіла, що термін перебронювання від мобілізації буде продовжено до 31 березня. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на форумі "Україна. Рік 2025".

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Потрібно підтвердити свою критичність

За її словами, підприємствам дадуть ще кілька тижнів, щоб підтвердити свою критичність, щоб вони мали право бронювати 50% своїх співробітників.

Це пов'язано із тим, що 1 грудня почали діяти нові правила економічного бронювання від мобілізації. Компанії і підприємства, у яких строк дії про визнання їх критичності завершився 30 листопада, мали пройти перевірку на відповідність новим критеріям до 28 лютого 2025 року, проте термін продовжили.

Загалом, бронювати військовозобов'язаних працівників можуть підприємства, які відповідають одній з категорій:

органи державної влади або місцевого самоврядування;

компанії, які мають державні замовлення в оборонній сфері;

критично важливі підприємства для економіки чи життєдіяльності населення;

Оновлення термінів стосується саме останньої категорії. Мобілізація в Україні та воєнний стан продовжили до 9 травня 2025 року.