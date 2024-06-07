Бронювання військовозобов'язаних буде у Дії: як працюватиме механізм
Джерело:Дія
Кабінет Міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов'язаних. Це можна буде зробити на порталі Дія.
Про це з'явилася інформація у телеграм-каналі сервісу Дія ввечері 7 червня. Як працюватиме бронювання на порталі, читайте далі в матеріалі.
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Кабмін підтримав бронювання в Дії
Сьогодні, 7 червня, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання. В телеграм-каналі сервісу зазначили, що розробляється послуга, аби важливі для економіки українські компанії могли забронювати працівників на порталі Дія.
Послуга в Дії усуне людський фактор та пришвидшить процес до години. Рішення з бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах,
– йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що на першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. А вже далі перелік буде розширюватися.
Як працюватиме бронювання в Дії:
- Керівники держустанов, компаній подають списки військовозобов'язаних на бронювання. І засвідчують заяву електронним підписом.
- Система онлайн автоматично перевірить, чи підприємство є критично важливим, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг".
- Дія надішле сповіщення керівникові про результат розгляду протягом доби.
У випадку, якщо відповідь позитивна – у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі й за потреби роздрукувати.
Якщо ж у бронюванні відмовили, то керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі.
Михайло Федоров наголосив, що орієнтовно послугу запустять на початку липня та додав, що незабаром проводитимуть бета-тест послуги.
Бронювання військовозобов'язаних буде в Дії / Фото Міністерства цифрової трансформації
У Дії з'явилося посвідчення ветерана: що відомо
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 5 червня повідомив, що відтепер посвідчення ветерана можна завжди мати під рукою завдяки додатку Дія.
До категорій осіб, які можуть додати посвідчення ветерана в Дію, належать:
- учасники бойових дій;
- люди з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники війни;
- постраждалі учасники Революції гідності;
- члени сім'ї загиблого ветерана війни;
- члени сім'ї загиблого захисника і захисниці України.
Як додати посвідчення ветерана в Дію – перегляньте тут.