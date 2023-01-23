У Броварах призупинили навчання у школах: надійшли терористичні погрози

У Броварах 23 січня у школах та ліцеях призупинили навчання через терористичні погрози. Учнів на певний час перевели на "дистанційку". Однак наразі правоохоронці не підтверджують небезпеку.

На електронну пошту Управління освіти надійшов лист, що невідомий "випускник психлікарні, а тепер учасник ІДІЛ планує відкрити стрілянину по школярах", передає 24 Канал. Про це розповіла заступниця начальника Управління освіти і науки Броварської міської ради Ірина Миронець.

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Листи із погрозами

Адміністрації шкіл, куди надійшли такі листи, одразу ж звернулися до поліції. Там порадили тимчасово припинити навчальний процес до з'ясування обставин.

У листі було зазначено назви шкіл, які нібито під загрозою. Крім Броварів, такі самі повідомлення отримали навчальні заклади у Білій Церкві та Бучі. Лист з погрозами / Фото ТСН

Зауважимо, у навчальних закладах Броварів щойно розпочали навчальний процес після зимових канікул. Однак школярі вже змушені повертатися додому.

Загрози не знайшли

Речниця поліції Київської області Ірина Прянішнікова у коментарі 24 Каналу повідомила, що наразі небезпеку не підтвердили. Фахівці перевірили частину шкіл, там немає загрози.

За словами речниці, діти можуть повертатись на навчання, коли буде встановлено, що там немає загрози. Однак рішення про це схвалює адміністрація школи.

Перевірка шкіл у Броварах / Фото "Трибуна":

Фейкові замінування в Україні: останні новини

10 січня місцеві ЗМІ повідомили про мінування державних та торговельних закладів у Львові. Інформація не підтвердилась.

2 січня поліція отримала повідомлення нібито про мінування ратуші. Людей з приміщення евакуювали. Згодом повідомлення виявилось неправдивим. Повторні "мінування" були і наступного дня, 3 січня. Крім того, тоді інформували нібито про вибухівку у школах та торгових центрах Рівненської області.