Авіатроща у Броварах: які фейки розкручує російська пропаганда і для чого це ворогові

У Броварах 18 січня розбився вертоліт з главою МВС Денисом Монастирським. У Росії навперейми намагаються поширювати версії того, що стало причиною авіатрощі.

Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, авіатроща у Броварах активізувала російську пропаганду та ворожі пабліки. У них активно обговорюють моторошну подію та ширять низку версій того, що могло статися.

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Одна версія безглуздіша за іншу

Наприклад, росіяни поширюють версію про буцімто збиття вертольота українською ППО. Як зазначають у ЦПД, це одна з перших версій пропагандистів. А ще вона – одна з найменш імовірних. Слід розуміти, що жодного стороннього об'єкта на момент падіння вертольота, у повітрі не фіксували.

Не минулося без заяв про неякісний вертоліт. Мовляв, мовиться про повітряне судно, яке купив ще у 2018 році колишній очільник МВС. Але і це твердження окупантів у ЦПД вщент зруйнували. Аналітики підкреслюють, що перед кожним вильотом гелікоптери проходять технічний огляд. І якби несправність під час нього виявили, то повітряне судно просто не використали для польоту.

Також ширилася інформація про "замовне" вбивство екіпажу. У цьому випадку робили акцент на тому, що причетні до цього російські спецслужби. Це ще одна брехня, мета якої посіяти паніку та страх серед українців. Щоб громадяни нашої країни були занурені у ще більший страх.

У ЦПД зауважили, що росіяни також вправляються у цинізмі. Так, глава ПВК "Вагнера" Пригожин вирішив буцімто висловити співчуття жертвам. І це надзвичайно огидно, адже у той самий час його найманці на фронті убивають як наших військових, так і цивільне населення.

Коротко про авіатрощу у Броварах