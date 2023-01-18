У МВС розповіли про вертоліт і пілотів, які зазнали катастрофи в Броварах

18 січня в Броварах на Київщині впав гелікоптер ДСНС. Внаслідок падіння загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ. Зокрема й очільник відомства Денис Монастирський.

Гелікоптер, який зазнав катастрофи, було передано Україні від наших союзників та партнерів. Про це 24 Каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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Гелікоптером керували висококласні пілоти

Він зазначив, що цей вертоліт використовувався Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Льотчики, що ним керували, були пілотами найвищого класу. Вони неодноразово літали зокрема в гарячі точки,

– повідомив радник.

Вадим Денисенко наголосив, що зараз будуть перевірятись всі версії авіакатастрофи і за результатами рослідування будуть робитися певні висновки.

ДСНС отримала гелікоптер від Франції

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що вертольота Super Puma, на борту якого було керівництво МВС, українські рятувальники отримали від Франції в рамках міжурядової угоди.

Також він зауважив, що українські силові відомства мають власні вертольоти, а ДСНС – навіть літаки.

Ігнат підкреслив, що за для розслідування причин падіння гелікоптера буде створена державна комісія, до якої увійдуть авіаційні фахівці.

За його словами, на формування та роботу комісії знадобиться щонайменше кілька тижнів.

"Технічне дослідження займає певний час. Зокрема, у повітряних силах є літаюча авіаційно-технічна лабораторія, яка має своїх фахівців, які виїжджають на місце події, і по крупицям збирають вертоліт з того, що залишилось. Це доволі тривалий процес", – зазначив Юрій Ігнат.

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