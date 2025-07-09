У Броварах є постраждала внаслідок російської атаки, у Требухові спалахнула пожежа

Росія атакувала Київську область у ніч на 9 липня. Внаслідок ворожого обстрілу є постраждала. Сталося значне займання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки атаки на Бровари 9 липня

Мер констатував, що агресор щоночі атакує Київщину десятками дронів, "Шахедів" та іншими засобами ураження.

На жаль, внаслідок обстрілу 9 липня у Броварах постраждала жінка 1980 року народження. З травмою грудної клітини її госпіталізовували до місцевої лікарні. Зараз надають усю необхідну допомогу.

Також Сапожко зазначив, що 04:15 надійшло повідомлення про значне загорання внаслідок падіння уламків БпЛА на одному з підприємств у Требухові.️ За даними ДСНС, минулося без потерпілих. На місці ще працюють пожежники й комунальні служби.

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Наслідки атаки на Київщину / Фото з телеграму Сапожка