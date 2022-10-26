Радбез ООН обговорив "брудну бомбу" на закритому засіданні: чи повірив хтось Росії

Росія продовжує запускати нові фейки. Цього разу у країні-агресорці заявили, що Україна буцімто готується використати "брудну бомбу".

Про це Росія повідомила Раді Безпеки ООН. Втім, західні та українські офіційні особи спростували та назвали це помилковим приводом для посилення війни, інформує 24 канал.

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Радбез ООН обговорив "брудну бомбу"

На закритому засіданні заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський заявив, що докази про "брудну бомбу" були передані західним колегам.

Український президент Володимир Зеленський заявив, що звинувачення Росії свідчать про те, що Москва планує застосувати тактичну ядерну зброю і намагатиметься звинуватити Київ.

А президент США Джо Байден наголосив, що Росія "зробить неймовірно серйозну помилку", якщо використає тактичну ядерну зброю.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звинувачення Росії щодо підготовки Україною застосування "брудної бомби" є частиною нового етапу кампанію з дезінформації цивілізованого світу.

Вони намагаються таким чином заблокувати надання пакетів будь-якої допомоги Україні,

– зазначив Резніков.

Він додав, що Росія також прагне створити чергову нагоду для використання вже з їхнього боку будь-якої ядерної загрози.

Фейки про "брудну бомбу"

У Росії розповсюджують фейки про те, що Україна нібито готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби".

Пропагандисти стверджують, що мета Києва – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення та запустити потужну антиросійську кампанію, націлену на підрив довіри до Москви.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".

Крім того, у міноборони Росії заявили, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною".

Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

Щоб прикрасити свої заяви про "брудну бомбу" Росія використала підроблене фото.

До речі, у США попередили Росію, що якщо вона готує провокації з використанням ядерної зброї, то отримає відповідь.

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