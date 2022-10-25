Чи це буде "брудна" бомба чи ядерна – немає значення: у США попередили Росію

У Кремлі заявили, що Україна планує використати "брудну бомбу" на своїй території. Якщо Росія готує провокації з використанням ядерної зброї, то матиме відповідь.

Про це 24 жовтня заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Він зазначив, що Кремль отримає наслідки незалежно від того, використає він так звану "брудну бомбу" чи будь-яку іншу ядерну зброю.

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"Безумовно, це було б ще одним прикладом жорстокості президента Путіна, якби він використав так звану "брудну бомбу". Незалежно від того, використає вона "брудну" чи ядерну бомбу, для Росії будуть наслідки. Ми дуже чітко це сказали", – сказав Прайс.

Що таке "брудна бомба" У департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка мовиться, що " У департаменті охорони здоров'я Нью-Йорка мовиться, що " це бомба, яка поєднує звичайні вибухові речовини , такі як динаміт, з радіоактивними матеріалами у твердій, рідкій або газоподібній формі". Зброю можуть використати, щоб поширити радіоактивні речовини, забруднити будівлі або землю.

Про що ще говорив речник Держдепу

За словами Прайса, необхідно, щоб у Москві усвідомлювали "глибокий характер наслідків", які спіткнуть країну, якщо вона почне використовувати ядерну зброю. Однак речник не уточнив, про які наслідки мовиться і чи відрізнятимуться вони залежно від типу зброї.

Прайс сказав, що США не бачать ознак приготування Росії використати ядерну зброю. Проте є занепокоєння щодо можливого використання "брудної бомби", оскільки Кремль звинувачує Україну.

Ми знаємо інформацію про діяльність чиновників Кремля, коли справа доходить до подібних претензій. На цьому ґрунтуються наші занепокоєння, – сказав Прайс.

Він додав, що США не бачать жодних причин коригувати власну ядерну позицію.

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