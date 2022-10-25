Психічно нездорові люди, – Смірнов різко відповів на заяви про "брудну бомбу"

Росія звинувачує Україну в розробці й готовності використати "брудну бомбу". У Кремлі сидять психічно нездорові люди, тож не треба навіть витрачати час, аби щось їм відповісти.

Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Раніше повідомлялось про те, чого намагається досягти Москва новими ядерними лякалками.

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Нічого нового

Смірнов саркастично запитав, мовляв, "брудну бомбу" будуть на гусаках перевозити чи на бандеромобілі. Насправді, заяви Росії не демонструють нічого нового. У Кремлі сидять справжні сценаристи, які самі вигадують сюжети, на які будуть відповідати.

Їм не треба навіть приводів давати. Як можна коментувати людей, які не є психічно здоровими? Вони кажуть, що ми збираємось закидати бомбами свої території,

– зазначив радник міністра внутрішніх справ України.

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Росіяни самі ж нас обстрілюють

Він розповів. що байки про "брудну бомбу" розказують люди, які прийшли до нас воювати. Це ж вони обстрілюють наші мирні міста, енергоструктуру. "Друга армія світу" не може нічого зробити, крім як залишити цивільне населення без світла, води, зв'язку.

"Як можна тверезо відповідати на ці закиди? Повірте, вже весь світ не реагує на них. Усе, що вони продукують, вони продукують для своєї аудиторії", – зауважив Смірнов.

За його словами, їм треба "продати" те, чому вони будуть посилювати мобілізаційні заходи, чому вони будуть вводити ті чи інші обмеження, чому в них економічні проблеми. Вони постійно будуть вигадувати нові моменти, щоб пояснити все, що вони роблять.

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